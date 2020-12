Emma Watson | tutto su Hermione Granger – età | fidanzato | carriera | sociale

Leggi su giornal

(Di giovedì 10 dicembre 2020)nasce il 5 aprile 1990 a Parigi, in Francia, da genitori entrambi avvocati. In seguito al divorzio dei genitori si trasferisce in Inghilterra con la madre. Ad oggi è una delle attrici inglesi di maggior successo ed ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo dinella saga di Harry Potter. Ben prestodecide che nella vita vuole fare l’attrice e già da piccolissima inizia a studiare canto, ballo e recitazione. All’età di 9 anni viene scelta tra le protagonisti di Harry Potter ed interpreta il ruolo diin tutta la saga, così il suo percorso cinematografico ed artistico prende il volo. Nonostante il successonon ha mai trascurato gli studi: si è diplomata con il massimo dei voti e successivamente si ...