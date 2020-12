Elisabetta Gregoraci smaschera Mino Magli: “Pur di guadagnare 2 euro, ha fatto una cosa schifosa” (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci esce dalla casa del GF Vip 5 Da settembre a questa parte, ovvero per tutto il tempo di permanenza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, si è parlato dei suoi presunti e sedicenti ex fidanzati. Infatti, a Pomeriggio Cinque, Mattino 5 e Live Non è la D’Urso sono stati menzionati Francesco Bettuzzi, il pilota Stefano Coletti è anche Mino Magli. E proprio quest’ultimo nel talk domenicale di Barbara D’Urso ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti sulla soubrette calabrese. Lunedì sera l’ex moglie di Flavio Briatore è uscita definitivamente dalla casa di Cinecittà e, una volta in studio, Alfonso Signorini le ha mostrato degli spezzoni di VIDEO che parlano dei suoi presunti fidanzati. A quel punto la 40enne ha ammesso la ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 dicembre 2020)esce dalla casa del GF Vip 5 Da settembre a questa parte, ovvero per tutto il tempo di permanenza dial Grande Fratello Vip 5, si è parlato dei suoi presunti e sedicenti ex fidanzati. Infatti, a Pomeriggio Cinque, Mattino 5 e Live Non è la D’Urso sono stati menzionati Francesco Bettuzzi, il pilota Stefano Coletti è anche. E proprio quest’ultimo nel talk domenicale di Barbara D’Urso hadelle dichiarazioni sconvolgenti sulla soubrette calabrese. Lunedì sera l’ex moglie di Flavio Briatore è uscita definitivamente dalla casa di Cinecittà e, una volta in studio, Alfonso Signorini le ha mostrato degli spezzoni diche parlano dei suoi presunti fidanzati. A quel punto la 40enne ha ammesso la ...

giaduxxx : RT @LauraZaltron1: Dovreste già capire tutto da come la nominano in casa.... C'è chi dice Ciao Eli ... Ciao Elisabetta.... .... E poi chi d… - AnnaCongelata6 : Grande Fratello Vip, accuse sconvolgenti a Elisabetta Gregoraci: 'A letto con Briatore non ci andava', l'ex fuori c… - LauraZaltron1 : Dovreste già capire tutto da come la nominano in casa.... C'è chi dice Ciao Eli ... Ciao Elisabetta.... .... E poi… - tuttopuntotv : Riprende la bagarre tra la Gregoraci e Magli. #gfivp - GossipItalia3 : “Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mai a letto insieme”, l’ex Mino Magli sgancia bomba #gossipitalianews -