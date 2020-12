Elezioni Usa 2020 | il procuratore del Texas fa ricorso alla Corte Suprema per “irregolarità” Con lui altri 17 Stati

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ken Paxton, attorney general del, conservatore e repubblicano, ha presentato uncontro il voto in Michigan, Georgia, Wisconsin Pennsylvania, tutti vinti dal presidente eletto Joe Biden. Paxton sostiene che “le modifiche alle procedure elettorali, legate al Covid-19, in questi quattro, hanno violato la Costituzione degliUniti”, e chiededi annullare la nomina dei 62 grandi elettori nei quattro. L’esposto è stato appoggiato dai procuratori repubblicani di17: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Oklahoma, South Carolina, ...

Settantadue anni fa veniva approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la dichiarazione universale dei diritti umani, Un importante documento che però negli anni è stato usato impropriamente ...A due anni dalle elezioni presidenziali del maggio 2018 il Venezuela è tornato alle urne per le elezioni legislative a cui la maggioranza dell'opposizione non ha partecipato perché considerava le elez ...