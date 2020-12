Eleonora Daniele lascia Storie Italiane? La Rai ha altri progetti per lei (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eleonora Daniele è pronta a lasciare Storie Italiane? La Rai sembra avere altri grandi progetti per lei: ecco di che cosa si tratta. Eleonora Daniele sarebbe fra le candidate per sostituire Mara Venier alla conduzione di Domenica In. È noto, infatti, che poco tempo fa la regina di Rai 1 ha espresso la sua volontà Leggi su youmovies (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è pronta are? La Rai sembra averegrandiper lei: ecco di che cosa si tratta.sarebbe fra le candidate per sostituire Mara Venier alla conduzione di Domenica In. È noto, infatti, che poco tempo fa la regina di Rai 1 ha espresso la sua volontà

infoitcultura : Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta - infoitcultura : Storie Italiane non va in onda oggi: Eleonora Daniele non è su Rai Uno - infoitcultura : Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta: “Quante battaglie abbiamo fatto…” - infoitcultura : Eleonora Daniele | quel particolare che forse non avete mai notato | lo fa sempre! - infoitcultura : Eleonora Daniele | preoccupazione alle stelle | “Non è facile” -