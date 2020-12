Eleonora Boi e Danilo Gallinari sono genitori, nata la figlia Anastasia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fiocco rosa sulla porta di Eleonora Boi e Danilo Gallinari: è nata Anastasia, la prima figlia della coppia. «Ho pensato a mille cose da scrivere, ma non trovavo mai le frasi giuste», annuncia la neo-mamma, giornalista sportiva, a margine di una tenera foto con la bambina. «La felicità non ha bisogno di troppe parole. E poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere. Benvenuta amore della nostra vita». Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fiocco rosa sulla porta di Eleonora Boi e Danilo Gallinari: è nata Anastasia, la prima figlia della coppia. «Ho pensato a mille cose da scrivere, ma non trovavo mai le frasi giuste», annuncia la neo-mamma, giornalista sportiva, a margine di una tenera foto con la bambina. «La felicità non ha bisogno di troppe parole. E poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere. Benvenuta amore della nostra vita».

