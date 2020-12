Elena Marco è morta/ Sconfitta da una malattia: l'addio del marito Mario Bellini (Di giovedì 10 dicembre 2020) Elena Marco si è spenta all'età di 54 anni dopo aver lottato contro la malattia, il saluto del marito Mario Bellini: "Davanti a me un vuoto enorme" Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020)si è spenta all'età di 54 anni dopo aver lottato contro la, il saluto del: "Davanti a me un vuoto enorme"

Addio alla giornalista Elena Marco, 54 anni - - IOdonna : Addio alla collega Elena Marco