E' morto un fratello | Hai battuto le leggende | ci hai reso grandi | le reazioni degli eroi Mundial

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Commozione. Inarrestabile. Pablito è un simbolo. E' l'Italia che vince: "Sei mesi fa ho perso un, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare"...

Morto a 64 anni #PaoloRossi. #Cabrini: 'Se ne va un fratello'. #Zoff: 'Amico intelligente, fatico a capire'.

No, il Covid non lo ha colpito”. Rossano Rossi, fratello maggiore di Paolo Rossi, racconta così gli ultimi giorni di vita del grande Pablito, scomparso all’età di 64 anni per via di un tumore: “In ...Erano, sì, un po’ attempati ma si sempre giovani. E come succede ai ragazzi, e non solo, di oggi, si sono fatti una bella chat su WhatsApp, per restare uniti, insieme, ...