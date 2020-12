E’ morto Paolo Rossi

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Addio a «Pablito». E’ scomparso, ex calciatore e Campione del mondo nel 1982 con la Nazionale italiana. Lo sportivo, che aveva ottenuto quel nomignolo per le sue prodezze in campo, si è spento ieri all’età di 64 anni. Personaggio pubblico, era noto anche alla platea televisiva per la sua partecipazione come opinionista alla Domenica Sportiva e per essere stato concorrente a Ballando con le Stelle. Classe 1956,approda al calcio professionistico giocando nel ruolo di ala destra con la Juventus, passando in seguito al Como. La svolta della carriera avviene con il trasferimento al Vicenza, dove le sue potenzialità di attaccante riescono, nella stagione 1976-1977, a trascinare il Vicenza alla promozione in Serie A. Nella stagione seguente vince il titolo di capocannoniere ...