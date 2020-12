E’ morto Paolo Rossi, l’eroe del Mondiale 1982. Aveva 64 anni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paolo Rossi, eroe del campionato Mondiale di calcio del 1982 vinto dagli azzurri in Spagna, è morto all'età di 64 anni, vittima di un male incurabile. Era nato a Prato e Aveva giocato con le maglie di Juventus, Vicenza, Como, Perugia, Milan, Verona. La svolta della carriera avviene con il trasferimento in comproprietà al LaneRossi Vicenza; qui l’allenatore Fabbri scopre le sue potenzialità di attaccante veloce e tecnico; Rossi è abilissimo negli spazi stretti dell’area di rigore e dotato di una grande intuizione per il gol, qualità che proprio in suo onore venne battezzata come “fiuto del gol”.La partita più importante Rossi la giocò a Barcellona nella coppa del mondo in Spagna segnando ben tre gol al Brasile, nella ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020), eroe del campionatodi calcio delvinto dagli azzurri in Spagna, èall'età di 64, vittima di un male incurabile. Era nato a Prato egiocato con le maglie di Juventus, Vicenza, Como, Perugia, Milan, Verona. La svolta della carriera avviene con il trasferimento in comproprietà al LaneVicenza; qui l’allenatore Fabbri scopre le sue potenzialità di attaccante veloce e tecnico;è abilissimo negli spazi stretti dell’area di rigore e dotato di una grande intuizione per il gol, qualità che proprio in suo onore venne battezzata come “fiuto del gol”.La partita più importantela giocò a Barcellona nella coppa del mondo in Spagna segnando ben tre gol al Brasile, nella ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - emanuelecarioti : +++Morto Paolo Rossi; mondo del Calcio in lutto E' morto Paolo Rossi; il mondo del Calcio e dello Sport in lutto;… - _ludovico : RT @Gazzetta_it: Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito -