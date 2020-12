È morto Paolo Rossi | il calciatore che ha portato l’Italia in cima al mondo nel 1982

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel Mondiale giocato in Spagna, nel, era riuscito a totalizzare 9 gol. Di cui tre tutti nella stessa partita. Tutti contro il Brasile. Mai nessun italiano ha fatto più di lui. Roberto Baggio e Christian Vieri sono solo riusciti a eguagliarlo., classe 1956 è stato l’attaccante che ha guidatoalla conquista del suo terzo titolo mondiale. Questa notte è, a 64 anni. Quelper lui fu un anno d’oro. D’oro come la Coppa delalzata nello stadio di Madrid, d’oro come il titolo da capocannoniere che gli venne assegnato in quel torneo e d’oro come il Pallone assegnatogli dalla Fifa quello stesso anno. Al ritorno a casa lo avrebbe aspettato una carriera tutta in Serie A, prima nella Juventus, poi nel Milan e infine nel Verona. ...