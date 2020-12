È morto Paolo Rossi: bandiera della nazionale italiana dell’82 (Di giovedì 10 dicembre 2020) È morto Paolo Rossi, eroe del mondiale dell’82 e grande collaboratore RAI, aveva solo 64 anni, ne da il triste annuncio Varriale. Paolo Rossi (web source)A poco tempo di distanza dalla morte di Maradona, viene a mancare un altro campione del mondo. Il nostro Paolo Rossi, si è spento a soli 64 anni. Ex giocatore della Juventus e grandissima bandiera della nazionale campione del mondo dell’82. A dare la brutta notizia è il giornalista RAI Enrico Varriale su twitter: “Una notizia tristissima. ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito.” L'articolo proviene da Kronic. Leggi su kronic (Di giovedì 10 dicembre 2020) È, eroe del mondialee grande collaboratore RAI, aveva solo 64 anni, ne da il triste annuncio Varriale.(web source)A poco tempo di distanza dalla morte di Maradona, viene a mancare un altro campione del mondo. Il nostro, si è spento a soli 64 anni. Ex giocatoreJuventus e grandissimacampione del mondo. A dare la brutta notizia è il giornalista RAI Enrico Varriale su twitter: “Una notizia tristissima. ci ha lasciato. Indimenticabile Pablito.” L'articolo proviene da Kronic.

