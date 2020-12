E’ morto a 64 anni Paolo Rossi | eroe-simbolo del Mundial ’82

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ex attaccante e pallone d’oro si è spento a soli 64per un male incurabile: alcune tappe indimenticabili della sua carriera Nel cuore della notte arriva una notizia terribile per tutto il mondo del calcio: l’del mondiale dell’82a soli 64a causa di un cancro ai polmoni incurabile. A darne l’annuncio della scomparsa durante la notte la moglie di ‘Pablito’, Federica Cappelletti, e il giornalista di Raisport Enrico Varriale: “Una notizia tristissima: ci ha lasciato. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi”. Negli ultimi, infatti,era stato ...

fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - Adnkronos : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mundial '82 - LaStampa : L'Italia piange Paolo Rossi, l'eroe di Spagna 82 è morto a 64 anni

Fulvio Collovati è uno degli eroi del Mundial del 1982. E' stato al fianco di Paolo Rossi nella cavalcata che ha regalato all'Italia la terza Coppa del Mondo, la più amata, la più ...