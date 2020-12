Durante e dopo il lockdown: le foto di Wuhan ieri e oggi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Se c’è una città al mondo della quale abbiamo imparato a conoscere alla perfezione strade, vie, autostrade, piazze, parchi e ponti senza che moltissimi di noi vi abbiano passato un solo istante della propria vita, questa è sicuramente la metropoli di Wuhan: è qui che alla fine di gennaio fu inaugurato il primo lockdown, adottato poi come principale strumento di contenimento alla pandemia nel resto del mondo, ed è da questo luogo che in quelle settimane arrivarono le prime foto di scenari urbani completamente abbandonati dall’uomo. Scenari ai quali ci saremmo poi dovuti velocemente abituare nei mesi a venire. Fa ancora più impressione oggi, mentre ci avviciniamo velocemente al primo anniversario dall’inizio della pandemia, rivedere a distanza di tempo come le cose siano cambiate in fretta: Wuhan – e la ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) Se c’è una città al mondo della quale abbiamo imparato a conoscere alla perfezione strade, vie, autostrade, piazze, parchi e ponti senza che moltissimi di noi vi abbiano passato un solo istante della propria vita, questa è sicuramente la metropoli di: è qui che alla fine di gennaio fu inaugurato il primo, adottato poi come principale strumento di contenimento alla pandemia nel resto del mondo, ed è da questo luogo che in quelle settimane arrivarono le primedi scenari urbani completamente abbandonati dall’uomo. Scenari ai quali ci saremmo poi dovuti velocemente abituare nei mesi a venire. Fa ancora più impressione, mentre ci avviciniamo velocemente al primo anniversario dall’inizio della pandemia, rivedere a distanza di tempo come le cose siano cambiate in fretta:– e la ...

