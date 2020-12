Dream Hit | M¥SS KETA e Carl Brave scelgono il quinto finalista

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Hit:pronti per scegliere ilbrano, l’annuncio il 13 dicembre. A condurre lo show, come sempre, c’è Guglielmo Scillaù Dopo aver selezionato i primi quattro finalisti – demoncandy, Paulo, Cil e Michelangelo Vood –Hit prosegue il suo viaggio, avendo totalizzato fino adesso 650mila visualizzazioni. Si tratta del… L'articolo Corriere Nazionale.

hit_dream : RT @BITCHYFit: Quando cerchi di farti forza - InfoConsapevole : #DREAMHIT: il 6 dicembre il ripescaggio determinerà il 5° nome che salirà sul palco della finalissima. Ma conosciam… - InfoConsapevole : #DREAMHIT: il 6 dicembre il ripescaggio determinerà il 5° nome che salirà sul palco della finalissima. Ma conosciam… - lillydessi : Dream Hit: come e perché seguirlo | Intesa Sanpaolo - YolBlog : DREAM HIT #dreamhit - conosciamo i primi artisti già qualificati, #video con #BOSSDOMS, JO SQUILLO, #LODOGUENZI,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dream Hit

Corriere Nazionale

Dream Hit è il primo social talent show alla ricerca della hit dei sogni. I giudici sono tre: Myss Keta, Carl Brave e un giudice diverso in ogni puntata ...Ma qual è il vero significato di questo brano? Come è accaduto per molte altre perle degli Aerosmith, anche questo pezzo racchiude una storia molto personale che riguarda proprio Steven Tyler. Nell’au ...

DreamHit

dream hit continua! preparati a scoprire il primo talent 100% social. seguilo su: preparati a scoprire il primo talent 100% social. seguilo su: rivivi le emozioni del concerto: e se vuoi riscoprire i restroscena del backstage, e se vuoi riscoprire i restroscena del backstage,

Dream Hit e Intesa Sanpaolo a sostegno del talento

Intesa Sanpaolo sponsorizza, in qualità di Main Partner, DREAM HIT, un progetto musicale digitale di nuova produzione, interamente ideato, realizzato e gestito da DOOM Entertainment S.r.l.

Dream Hit, M¥SS KETA e Carl Brave pronti per scegliere il ...

Dream Hit – The social concert è il nuovo progetto di DOOM Entertainment – che è stato inaugurato con un live, che ha visto prrotagonisti M¥SS KETA e Carl Brave, Fedez, Achille Lauro, Mahmood,...