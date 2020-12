Drammatico lutto | è venuta a mancare poco fa

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte di Elena Marco a soli 53 anni ha lasciato oggi un vuoto immenso nel mondo del giornalismo. A ricordarla sono stati anche i colleghi di Io Donna di cui è stata caporedattore lavorando in redazione dal 2008 al 2018. Dopo IoDonna è stata una delle colonne portanti di LiberiTutti, settimanale poi confluito in 7 del Corriere della Sera. Una vita intera vissuta nel giornalismo, tra Trieste e Milano, avrebbe compiuto 54 anni solo il prossimo 17 dicembre. Le parole del marito, il designer Mario Bellini e del collega Enrico Caiano in queste ore stanno facendo il giro dei social evidenziando l’immane perdita. A portarla via per sempre un brutto male di cui soffriva da tempo ma del quale ne parlava solo per “brevi cenni”, come spiegato dal collega Caiano tra le pagine del Corsera, dandole l’ultimo saluto. A ricordarla anche Il Piccolo con il quale iniziò a collaborare a partire ...