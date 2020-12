Dpcm Natale, si potranno raggiungere le seconde case? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Governo fa chiarezza, ecco la risposta ad alcune delle domande più frequenti dei cittadini. Il Dpcm emanato dal Governo per regolamentare il periodo delle feste natalizie ha optato per una linea piuttosto dura. Il rischio di una nuova ondata di contagi in tutto il Paese è davvero alto, per cui il Premier Conte e i suoi Ministri hanno ritenuto opportuno limitare al massimo le possibilità di trasmissione del virus per non rendere vani gli sforzi fatti finora da tutti gli italiani. Non si potrà uscire dalle Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, e nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio si potrà circolare solo all’interno del proprio Comune. Nessun cambiamento per quanto riguarda il coprifuoco, che rimane attivo dalle 22:00 anche per la VIgilia di Natale e per il 31 dicembre, con la differenza che in quest’ultimo caso sarà prorogato fino alle 7:00 del ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Governo fa chiarezza, ecco la risposta ad alcune delle domande più frequenti dei cittadini. Ilemanato dal Governo per regolamentare il periodo delle feste natalizie ha optato per una linea piuttosto dura. Il rischio di una nuova ondata di contagi in tutto il Paese è davvero alto, per cui il Premier Conte e i suoi Ministri hanno ritenuto opportuno limitare al massimo le possibilità di trasmissione del virus per non rendere vani gli sforzi fatti finora da tutti gli italiani. Non si potrà uscire dalle Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, e nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio si potrà circolare solo all’interno del proprio Comune. Nessun cambiamento per quanto riguarda il coprifuoco, che rimane attivo dalle 22:00 anche per la VIgilia die per il 31 dicembre, con la differenza che in quest’ultimo caso sarà prorogato fino alle 7:00 del ...

