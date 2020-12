“Dov’erano prima delle elezioni”? L’ipocrisia dei media nell’ignorare le inchieste per corruzione di Hunter Biden (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hunter Biden è sotto indagine dal 2018 e le e-mail rilasciate questo autunno apparentemente hanno implicato lui e la sua famiglia. Allora, cosa fanno i media? Aspetta fino a dopo le elezioni per denunciarlo, ovviamente. Hunter Biden ha riconosciuto mercoledì che l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel suo stato natale del Delaware sta indagando sui suoi “affari fiscali”. L’indagine è iniziata come un’indagine dell’FBI nel 2018 e, secondo le fonti dell’Associated Press, si concentra sui suoi rapporti d’affari esteri, compresi quelli in Cina. La storia ha saturato i media mercoledì e giovedì, ma per molti era una vecchia notizia. Dopotutto, un laptop ottenuto prima delle elezioni da Rudy Giuliani, l’avvocato del presidente Donald Trump, ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020)è sotto indagine dal 2018 e le e-mail rilasciate questo autunno apparentemente hanno implicato lui e la sua famiglia. Allora, cosa fanno i? Aspetta fino a dopo le elezioni per denunciarlo, ovviamente.ha riconosciuto mercoledì che l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel suo stato natale del Delaware sta indagando sui suoi “affari fiscali”. L’indagine è iniziata come un’indagine dell’FBI nel 2018 e, secondo le fonti dell’Associated Press, si concentra sui suoi rapporti d’affari esteri, compresi quelli in Cina. La storia ha saturato imercoledì e giovedì, ma per molti era una vecchia notizia. Dopotutto, un laptop ottenutoelezioni da Rudy Giuliani, l’avvocato del presidente Donald Trump, ...

