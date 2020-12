Doppio blitz in successione | ladri scatenati a Villa Musone Una residente | ' Li ho sentiti ma pensavo fosse la colf'

(Di giovedì 10 dicembre 2020) LORETO -in azione ieri pomeriggio a. Sono state svaligiate due abitazioni in via Fregosi, nelle vicinanze del campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Doppio blitz

Corriere Adriatico

LORETO - Ladri in azione ieri pomeriggio a Villa Musone. Sono state svaligiate due abitazioni in via Fregosi, nelle vicinanze del campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ...Fiumicino, passeggeri volo Covid-tested tutti negativi. Sono risultati tutti negativi i cento passeggeri provenienti da New York sbarcati all’aeroporto di Fiumicino, poco prima ...