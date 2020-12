Dopo Maradona | l’Italia piange il suo campione | è venuto a mancare nella notte

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Per tutti era Pablito, l'eroe del Mundial '82. Paolo Rossi è morto a 64 anni, era affetto da un male incurabile. L'annuncio è stato dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su Instagram. La foto ritrae i due coniugi stretti e sorridenti ed è accompagnata dal commento "Per sempre", seguito da un cuore. E nel cuore di tutti gli appassionati di calcio italiani Rossi era entrato in quell'estate di 38 anni fa quando con i suoi gol trascinò gli Azzurri di Enzo Bearzot a vincere i campionati del Mondo in Spagna. Tre gol al Brasile, due alla Polonia, uno alla Germania in finale. Il trionfo, il titolo di capocannoniere, il pallone d'oro. E un posto indelebilestoria sportiva del Paese. A quella competizione Rossi era arrivatodue anni di squalifica per il calcio scommesse. Nonostante le critiche di chi lo vedeva spento, Bearzot lo ...