Dopo Lady Gaga, Jeremy Irons: il nuovo film sul delitto Gucci ha un cast stellare (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo Lady Gaga e Al Pacino, Jeremy Irons. Ridley Scott, che nel novembre prossimo dovrebbe presentare la propria ricostruzione dell’omicidio Gucci, ha voluto ingaggiare il premio Oscar per veder completo il cast della propria pellicola. Irons, al cui fianco reciteranno – tra gli altri – Jared Leto e Adam Driver, è stato chiamato ad interpretare Rodolfo Gucci (nato Maurizio D’Ancora), ruolo, questo, che avrebbe dovuto essere di Robert De Niro. E, nonostante negli anni passati abbia preferito al cinema la televisione, ha deciso di accettare. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo Lady Gaga e Al Pacino, Jeremy Irons. Ridley Scott, che nel novembre prossimo dovrebbe presentare la propria ricostruzione dell’omicidio Gucci, ha voluto ingaggiare il premio Oscar per veder completo il cast della propria pellicola. Irons, al cui fianco reciteranno – tra gli altri – Jared Leto e Adam Driver, è stato chiamato ad interpretare Rodolfo Gucci (nato Maurizio D’Ancora), ruolo, questo, che avrebbe dovuto essere di Robert De Niro. E, nonostante negli anni passati abbia preferito al cinema la televisione, ha deciso di accettare.

