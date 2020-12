Dopo il no al Mes, 4 grillini lasciano il M5S (prima di essere espulsi) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Dopo il voto contro la riforma del Mes, quattro grillini “duri e puri” lasciano il Movimento 5 Stelle prima di essere espulsi. “Io, Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo lasciamo il gruppo M5S alla Camera. Abbiamo appena mandato la lettera”. Lo fa sapere all’AdnKronos il deputato Fabio Berardini. Ieri infatti Berardini, De Girolamo e Lapia hanno votato contro la risoluzione della maggioranza giallofucsia sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Lombardo invece non ha partecipato alla votazione. Via dal M5S: “Traditi i valori fondamentali” Un po’ come quella fidanzata che subodora che sta per essere lasciata e tronca lei per prima la relazione, i grillini dissidenti spiegano l’abbandono del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic –il voto contro la riforma del Mes, quattro“duri e puri”il Movimento 5 Stelledi. “Io, Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo lasciamo il gruppo M5S alla Camera. Abbiamo appena mandato la lettera”. Lo fa sapere all’AdnKronos il deputato Fabio Berardini. Ieri infatti Berardini, De Girolamo e Lapia hanno votato contro la risoluzione della maggioranza giallofucsia sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Lombardo invece non ha partecipato alla votazione. Via dal M5S: “Traditi i valori fondamentali” Un po’ come quella fidanzata che subodora che sta perlasciata e tronca lei perla relazione, idissidenti spiegano l’abbandono del ...

