Donald Trump resiste | ma Melania fa già le valigie «Vuole solo tornare a casa»

Dietro le dichiarazioni pubbliche, le accuse di brogli e la volontà di non concedere la resa, in privato Donald Trump si sta preparando a lasciare tra poco più di un mese la ...Altre grane per Joe Biden: ancora prima dell'insediamento alla Casa Bianca arriva la tegola delle indagini sul figlio Hunter, con alcuni repubblicani che invocano la nomina di un ...