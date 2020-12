Domenica zona gialla, si prova a ripartire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ... come in occasione degli altri passaggi di zona, domani che è venerdì firmerà l'ordinanza che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale sabato per poi entrare in vigore Domenica. «Il trend dei numeri ... Leggi su laprovinciadisondrio (Di giovedì 10 dicembre 2020) ... come in occasione degli altri passaggi di, domani che è venerdì firmerà l'ordinanza che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale sabato per poi entrare in vigore. «Il trend dei numeri ...

FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - sbonaccini : ?? Ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Ma dobbiam… - rtl1025 : ???? 'Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'#EmiliaRomagna tornerà in zona gialla'.… - Sarottola_ : Domenica diventeremo zona gialla. Sarà un po'come morire. - Isabella26V : RT @rep_torino: Piemonte in zona gialla da domenica, ecco cosa si può fare [aggiornamento delle 11:52] -