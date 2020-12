Diversità di genere, Groupama Assicurazioni firma il manifesto di Valore D (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Groupama Assicurazioni, tra i player del settore assicurativ del gruppo francese Groupama, è tra le 150 aziende firmatarie del manifesto di 'Valore D', un documento programmatico in 9 punti che definisce strumenti concreti in linea con gli indicatori del Bilancio Integrato (standard GRI) utile alle aziende per valorizzare ed includere la Diversità di genere al proprio interno. Dall'importanza della formazione Stem per le donne (il 54% delle donne laureate e assunte in Groupama Assicurazioni ha conseguito un titolo di studio in ambito Stem, a fronte del 47% degli uomini), alla necessità di maggiore capacità dell'impresa nel far crescere internamente i talenti femminili, arrivando al ruolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. - (Adnkronos) -, tra i player del settore assicurativ del gruppo francese, è tra le 150 aziendetarie deldi 'D', un documento programmatico in 9 punti che definisce strumenti concreti in linea con gli indicatori del Bilancio Integrato (standard GRI) utile alle aziende per valorizzare ed includere ladial proprio interno. Dall'importanza della formazione Stem per le donne (il 54% delle donne laureate e assunte inha conseguito un titolo di studio in ambito Stem, a fronte del 47% degli uomini), alla necessità di maggiore capacità dell'impresa nel far crescere internamente i talenti femminili, arrivando al ruolo ...

La diversità sessuale e di genere ( DSG) o semplicemente diversità sessuale è un termine usato per riferirsi in maniera inclusiva a tutta la diversità di sessi, orientamenti sessuali e identità di genere, senza necessità di specificare ognuna delle identità, comportamenti e caratteristiche che conformano questa pluralità.

Infatti, la diversità di genere è legata all’ essere donna “in quanto tale” e non, come parrebbe, all’essere donna “in quanto madre”. Numerosi studi e ricerche hanno fatto luce sulle difficoltà incontrate da donne single e senza figli, che figli non intendono averne o che hanno superato l’età fertile. Sono loro la prova del nove.

La diversità di genere è una marcia in più per la società, aziende e polizia comprese

