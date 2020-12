Disservizi Poste Italiane | Santoriello | “Auspicabile intervento dell’amministrazione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiVietri sul Mare (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Serena, candidata non eletta della lista l’Alternativa, in merito aidia Vietri sul Mare. “Ormai è risaputo che, con l’insorgere dell’emergenza covid-19 e in seguito al lockdown nazionale,abbia adottato la decisione di ridurre notevolmente l’orario di apertura al pubblico degli uffici postali presenti sul territorio di Vietri sul Mare: l’ufficio principale in via Mazzini è tuttora operativo soltanto per mezza giornata, mentre i due uffici siti nelle frazioni di Vietri (Dragonea e Molina) sono aperti addirittura solo a giorni alterni, sempre per mezza giornata. Questa decisione, assai discutibile, è alla base dei gravissimi ...