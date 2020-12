Disney+ annuncia Star | la sezione dedicata ai contenuti per adulti come Deadpool e Alien

(Di venerdì 11 dicembre 2020) A febbraio verrà lanciato il canalesu, un'area della piattaforma che conterràperi film dihato il lancio di, previsto per il 23 febbraio 2021 in molti mercati internazionali, che proporràper2,o Die Hard. Il canale offrirà molti titoli ottenuti grazie all'acquisizione della 20th Century Fox e sarà un'area protetta da password, per evitare la visione ai bambini. Il lancio diavverrà inizialmente in Europa, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Singapore e il prezzo dell'abbonamento salirà a quota 8,99€ ...

Saetta_McQueen : Disney annuncia che Netflix e Prime avranno circa 1/2 anni prima di sparire da questo pianeta. #StarWars #Marvel - _mattia_meli : Disney che annuncia 10 serie Marvel e Star wars, nuovi contenuti e la sezione contenuti adulti #DisneyInvestorDay - Greyisthesun : RAGA MA CHE È OGGI -Taylor annuncia Evermore -Ben Barnes posta su Narnia e mi fa lacrimare -mini cosa sulla serie… - afnewsinfo : - afnewsinfo : Oggi la Disney annuncia il grande progetto di Star Wars durante la riunione degli investitori -

L’atteso evento noto come Investor Day della Disney si sta svolgendo proprio in queste ore. Tra le novità annunciate, una serie ambientata nell’universo Alien. Durante il panel di FX è stato ...Star Wars: annunciate le serie TV di "Ahsoka", "Lando" e "Rangers of the New Republic". Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!