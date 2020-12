DIRETTA Sparta Praga-Milan | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Alle 21 scende in campo ildi Pioli, ava in scena la sfida contro lo. In palio tre punti che possono valere il primato nel girone. Ildi Pioli ha già conquistato la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Ora per i rossoneri puntano al primo posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.