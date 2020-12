“Diletta Leotta fotografata in strada a Milano senza mascherina” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Diletta Leotta è stata fotografata dal settimanale Chi per le vie di Milano senza mascherina. Perché il ‘gossip’, se così si può chiamare, ora passa anche attraverso ‘la verifica’ del rispetto da parte dei vip delle misure anti-covid. E la conduttrice di Dazn, pochi minuti prima di salire in un van diretto a San Siro, non indossa il dispositivo di protezione. È sola, almeno fino a quando non raggiunge il suo staff. La foto sta facendo il giro dei social, con indignazione da parte di fan e non. Intanto, per la Leotta c’è un altro “fronte di gossip” aperto: è davvero tornata con Daniele Scardina? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dilettaè statadal settimanale Chi per le vie dimascherina. Perché il ‘gossip’, se così si può chiamare, ora passa anche attraverso ‘la verifica’ del rispetto da parte dei vip delle misure anti-covid. E la conduttrice di Dazn, pochi minuti prima di salire in un van diretto a San Siro, non indossa il dispositivo di protezione. È sola, almeno fino a quando non raggiunge il suo staff. La foto sta facendo il giro dei social, con indignazione da parte di fan e non. Intanto, per lac’è un altro “fronte di gossip” aperto: è davvero tornata con Daniele Scardina? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (“Diletta Leotta fotografata in strada a Milano senza mascherina”) Playhitmusic - - DSpettacolo : Diletta Leotta, conduttrice e speaker radiofonica fa sempre parlare di sé. Oltre a postare foto in pose sexy sul su… - zazoomblog : Ho unimpressione. Diletta Leotta manda in tilt Ezio Greggio. A Striscia robe forte sul suo décolleté prove alla man… - LeoDStefanis : RT @Rigagnolo: RT se pensi che Diletta Leotta abbia una Piano B migliore di quello dell'Inter di Conte. #InterShakthar - Alessalex36 : RT @Rigagnolo: RT se pensi che Diletta Leotta abbia una Piano B migliore di quello dell'Inter di Conte. #InterShakthar -

Ultime Notizie dalla rete : “Diletta Leotta Leotta e Scardina fotografati fuori da un hotel: di nuovo ...

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati fotografati insieme all'uscita di un albergo in Abruzzo: la foto che fa ben sperare La tormentata liaison tra Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbe essere giunta a un lieto fine.

Diletta Leotta, avete mai visto la sua migliore amica? Uno ...

Diletta Leotta – meteoweek. Si fotografa in una foto che suggella la sua amicizia: Diletta Leotta insieme alla sua migliore amica, l’avete mai vista? Le due donne insieme sono davvero uno schianto e il popolo del web di fronte alla loro bellezza impazza con commenti di apprezzamento.

Diletta Leotta soccorsa in strada | Piccole difficoltà in ...

Diletta Leotta – meteoweek. Al momento nessuno conosce le dinamiche del momento difficile che sta attraversando la Leotta, la quale ha spiegato di non voler parlare della relazione con il pugile, mentre nel frattempo ecco che decide di concedersi del momento di vacanza lontano da tutto e da tutti in compagnia delle amiche più care.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati fotografati insieme all'uscita di un albergo in Abruzzo: la foto che fa ben sperare La tormentata liaison tra Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbe essere giunta a un lieto fine.Diletta Leotta – meteoweek. Si fotografa in una foto che suggella la sua amicizia: Diletta Leotta insieme alla sua migliore amica, l’avete mai vista? Le due donne insieme sono davvero uno schianto e il popolo del web di fronte alla loro bellezza impazza con commenti di apprezzamento.Diletta Leotta – meteoweek. Al momento nessuno conosce le dinamiche del momento difficile che sta attraversando la Leotta, la quale ha spiegato di non voler parlare della relazione con il pugile, mentre nel frattempo ecco che decide di concedersi del momento di vacanza lontano da tutto e da tutti in compagnia delle amiche più care.