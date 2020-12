giu_alessi : RT @orizzontescuola: Didattica digitale, la formazione obbligatoria dei docenti sugli strumenti tecnologici rientra nell’orario di servizio… - orizzontescuola : Didattica digitale, la formazione obbligatoria dei docenti sugli strumenti tecnologici rientra nell’orario di servi… - ComVentotene : @albcaf Infatti le eccezioni non mancano. Diverse scuole si sono già organizzate per la didattica digitale integrat… - comunica_rp : Made 4.0 battezza la fabbrica didattica digitale - StartComNews : Made 4.0 battezza la fabbrica didattica digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica digitale

Apre i battenti a Milano lo spazio del Competence Center: formazione sull’impiego delle tecnologie digitali, aule per la formazione, spazi di co-working ed eventi. Obiettivo: accelerare il percorso di ...«Basta, non sono il vostro schiavo neg*o» ha gridato la docente innervosita dalle richieste degli alunni in Dad ...Al Senato si torna a parlare dei dati del contagio da Covid-19 a scuola. Miozzo, coordinatore del CTS: il problema non è la scuola ...Coronavirus: “Azioni, interventi e provvedimenti per garantire la riapertura della scuole da gennaio in presenza e in sicurezza” Il consigliere regionale Andrea Fora (Patto ci ...Le linee guide concordate con i governatori dei 16 Laender due settimane fa non sono più sufficienti. Gli esperti chiedono di chiudere tutti i negozi, ad eccezione di quelli essenziali, tra la vigilia ...