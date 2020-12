Didattica a distanza e registrazione delle lezioni, la legge non lo consente del tutto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Didattica a distanza: lo studente può registrare le lezioni? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020): lo studente può registrare le? L'articolo .

Avvenire_Nei : Scuola. Con la didattica a distanza esclusi circa 70mila studenti disabili - matteosalvinimi : ... per i quali la didattica a distanza non è praticabile, superbonus per abbattere le barriere architettoniche. E… - tharravil : RT @alebarbano: Incredibile ma vero: se c’è allerta meteo, non si fa neanche la didattica a distanza (Dad). È la pretesa dei sindacati scuo… - orizzontescuola : Didattica a distanza e registrazione delle lezioni, la legge non lo consente del tutto - contu_f : RT @GToccafondi: La didattica a distanza non è inclusiva, non è per tutti, non è un percorso educativo e non è vera #scuola. Ritornare in c… -