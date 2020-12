“Di nuovo insieme”. Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi beccati così e il gossip infuria. Cosa sta succedendo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono detti addio ormai cinque anni fa ma Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi conservano un ottimo rapporto. Dalla loro relazione è nata Martina. Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi formavano una delle coppie più amate, e forse invidiate del mondo dello spettacolo. Come tutte le cose belle, anche la loro storia d’amore era nata per caso, complice un treno partito in anticipo che Pieraccioni non riuscì a prendere. “Andavo alla stazione, mi partì il treno – aveva raccontato l’attore toscano alla rivista Ieri e Oggi – dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono detti addio ormai cinque anni fa maconservano un ottimo rapporto. Dalla loro relazione è nata Martina.formavano una delle coppie più amate, e forse invidiate del mondo dello spettacolo. Come tutte le cose belle, anche la loro storia d’amore era nata per caso, complice un treno partito in anticipo chenon riuscì a prendere. “Andavo alla stazione, mi partì il treno – aveva raccontato l’attore toscano alla rivista Ieri e Oggi – dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno ...

