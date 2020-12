Deputy | il poliziesco ‘western’ arriva su Fox

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 10 dicembre 2020)su Fox (112, Sky) ogni venerdì alle 21 a partire dall’11 dicembre. La serie è un procedural di genere, ideata da Will Beall (Training Day, Castle) con protagonista Stephen Dorff (Somewhere, True Detective).vuole fondere lo spirito della classica atmosfera western con l’autenticità della vita moderna. Al centro della trama vi è il dipartimento dello sceriffo nella contea di Los Angeles. Quando lo sceriffo muore improvvisamente, viene eletto il suo sostituto, Bill Hollister (Stephen Dorff), un poliziotto schietto e dai modi rozzi che si rivela essere l’uomo più improbabile per quel ruolo e i suoi modi di ottenere giustizia spesso si scontrano con quello dei politici locali. In questa nuova veste, Bill si impegna a consegnare alla giustizia i criminali, compresi ...