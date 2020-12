“Delirio di gelosia”: perché Antonio Gozzini è stato assolto per aver ucciso la moglie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonio Gozzini, il 70enne che un anno fa in città uccise la moglie Cristina Maioli, insegnante di scuola superiore che era stata poi vegliata per ore dal marito è stato assolto perché incapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di mente per “un delirio di gelosia“. Si è chiuso così il processo davanti alla Corte d’Assise di Brescia. La difesa di Gozzini, che non era presente in aula, aveva chiesto l’assoluzione ritenendolo incapace di intendere e volere al momento dell’omicidio, come riconosciuto dalla Corte, mentre il pm Claudia Passalacqua aveva chiesto l’ergastolo. L’uomo tramortì la vittima con tre colpi di martello alla testa, mentre dormiva; poi la accoltellò alla gola e, dopo averla vegliata per ore, provò anche a suicidarsi. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020), il 70enne che un anno fa in città uccise laCristina Maioli, insegnante di scuola superiore che era stata poi vegliata per ore dal marito èincapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di mente per “un delirio di gelosia“. Si è chiuso così il processo davanti alla Corte d’Assise di Brescia. La difesa di, che non era presente in aula, aveva chiesto l’assoluzione ritenendolo incapace di intendere e volere al momento dell’omicidio, come riconosciuto dalla Corte, mentre il pm Claudia Passalacqua aveva chiesto l’ergastolo. L’uomo tramortì la vittima con tre colpi di martello alla testa, mentre dormiva; poi la accoltellò alla gola e, dopola vegliata per ore, provò anche a suicidarsi. ...

nugellae : Sentenza shock a Brescia: uccise la moglie, assolto per “delirio di gelosia” - Yogaolic : #Brescia, uccise la moglie: assolto per 'delirio di gelosia' - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Incapace di intendere e di volere, che avrebbe agito per 'delirio di gelosia'. L'uomo ha ucciso sua moglie un anno fa ??… - ScarpatiLina : Il #deliriodigelosia esiste solo se la giustizia è #patriarcale, giudice ed avvocati compressi. #brescia… - reggiotv : Brescia. Assolto perché incapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di mente per 'un delirio di… -