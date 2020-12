De Zerbi | parole d’amore | “Il Benevento non sarà mai un avversario” E annuncia il turnover

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRoberto Denon dimenticae lancia messaggi: “Non so se le nostre strade si incroceranno di nuovo, ma è un club che resterà per sempre nel mio cuore”. Così l’allenatore del Sassuolo alla vigilia del match con i giallorossi in programma domani sera al Mapei Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza: Pareggio di Roma – “Non è sottovalutato il pareggio di Roma. La partita va divisa in due parti, perché in undici contro undici abbiamo fatto benissimo e avremmo meritato anche di passare in vantaggio. Dopo l’espulsione (di Pedro ndr.) però non mi è piaciuta la squadra, pensavamo di poter fare qualcosa in più e ci è riuscito male”. Errori – “Tante cose sono state fatte bene ma a me piace concentrarmi su ciò che si è fatto male e che si può dunque migliorare. Abbiamo molti ...