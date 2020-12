Dayane Mello ha davvero bestemmiato? Le parole di Signorini (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 è ancora al centro delle polemiche, stavolta per una presunta bestemmia e non per il famoso televoto farlocco in arrivo dal Brasile. Che cosa è successo? Dayane rischia la squalifica? Le parole di Signorini Dayane Mello al GF Vip 5 rischia la squalifica a causa di una presunta ingiuria? Alcuni giorni fa la modella, mentre stava parlando con Cristiano Malgioglio, secondo alcuni utenti che seguono la diretta 24 ore su 24, avrebbe pronunciato una bestemmia, ma per altri, in realtà avrebbe detto “che foto m***a”. Da ore, ormai, non si parla che della presunta bestemmia di Dayane, tra chi pensa che non l’abbia pronunciata e chi, invece, è convinto che la 31enne abbia effettivamente imprecato. Sulla questione è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è ancora al centro delle polemiche, stavolta per una presunta bestemmia e non per il famoso televoto farlocco in arrivo dal Brasile. Che cosa è successo?rischia la squalifica? Ledial GF Vip 5 rischia la squalifica a causa di una presunta ingiuria? Alcuni giorni fa la modella, mentre stava parlando con Cristiano Malgioglio, secondo alcuni utenti che seguono la diretta 24 ore su 24, avrebbe pronunciato una bestemmia, ma per altri, in realtà avrebbe detto “che foto m***a”. Da ore, ormai, non si parla che della presunta bestemmia di, tra chi pensa che non l’abbia pronunciata e chi, invece, è convinto che la 31enne abbia effettivamente imprecato. Sulla questione è ...

