D’Amato | 2021 sarà anno rinnovamento tecnologico

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – “Ilper il Lazio sara’ l’del. Dopo un attento monitoraggio sulla vetustita’ delle apparecchiature che ci sono nelle nostre strutture, abbiamo deciso di mettere in atto una rivoluzione. Sara’ completamente rinnovato l’intero parcoper quanto riguarda gli acceleratori lineari e i tomografi”. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, intervenendo al 30esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo). “All’inizio del prossimopartira’ la gara e cercheremo di avere una tempistica coerente con le esigenze derivanti dal monitoraggio- ha spiegato- E’ uno sforzo in cui crediamo, per questo abbiamo chiesto il ...

Il vaccino per il covid arriverà nel 2021 Per quanto riguarda il vaccino, D'Amato ha spiegato che il Lazio si sta attrezzando per avere otto milioni di dosi per quattro milioni di cittadini...