Dal Pino ricorda Paolo Rossi: «Ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani»

Con una nota affidata all'Ansa, il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Paolo Rossi.

UN ORGOGLIO – «Paolo Rossi ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani, è stato l'eroe di tutti noi. La Serie A piange un immortale del nostro calcio, amato dal mondo intero».

