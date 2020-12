Dal Pino (Lega Serie A): Rossi ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Paolo Rossi ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani, è stato l’eroe di tutti noi. La Serie A piange un immortale del nostro calcio, amato dal mondo intero. Mando un sentito abbraccio e le condoglianze della Lega Serie A a tutta la sua famiglia”. Così ha commentato Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Paoloci hadi, è stato l’eroe di tutti noi. LaA piange un immortale del nostro calcio, amato dal mondo intero. Mando un sentito abbraccio e le condoglianze dellaA a tutta la sua famiglia”. Così ha commentato Paolo Dal, Presidente dellaA.

Laprimapagina : #PaoloRossi Dal Pino (Lega Serie A): Rossi ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani - pino_nostro : RT @PiggiArena: @fabbricainter Io lo darei solo in prestito ma prima imporrei all’allenatore di impiegarlo come si deve e con costanza, dat… - jose6611 : @7goldsport Anche stasera dopo il fallimento i 2 in studio milanisti e interisti pensano alla juve. 700 milioni spe… - pino_nostro : RT @ZZiliani: Un anno e mezzo di insulti. Per aver messo in guardia fin dal primo giorno su mister 12 milioni. Una calamità. Capace solo di… - yoleraniolo : RT @seisiciliano: L'#Etna vista dal porto di Riposto pochi minuti prima dell'alba ?? . Ph. Joseph Pino . #siciliainfoto #seisiciliano https… -