Daisy Ridley sarà una nuotatrice nel film Disney+ Young Woman and the Sea

Daisy Ridley si prepara a calarsi nei panni di Trudy Ederle, la prima donna che attraversò il Canale della Manica a nuoto nel 1926, nel film Disney+ Young Woman and the Sea, prodotto da Jerry Bruckheimer. Daisy Ridley si starebbe preparando a interpretare la nuotatrice Trudy Ederle in Young Woman and the Sea, film diretto da Joachim Rønning per la piattaforma streaming Disney+. Deadline ha annunciato il progetto in arrivo che vede Daisy Ridley da tempo coinvolta con Paramount. Adesso che i diritti della storia sono tornati disponibili, Jerry Bruckheimer si è affrettato ad assicurarseli realizzando il film sotto l'egida Disney+.

