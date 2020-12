Da domenica 13 dicembre la Calabria in zona gialla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Governatore calabrese Ninò Spirlì ha anticipato che la Calabria sarà zona gialla da domenica 13 dicembre. Una boccata d’osssigeno, nel giorno di Santa Lucia, per i calabresi. La Regione avrebbe superato l’obiezione di regione non valutabile per incompletezza nella trasmissione delle statistiche. Secondo i rilievi del Governo la Regione Calabria non era nella condizione di fornire l’indicazione della data di inizio dei sintomi per almeno il 60% dei casi sintomatici trasmessi negli ultimi 30 giorni. Questa soglia è stata superata avendo superato le criticità rilevate nell’Asp di Cosenza che ora è nella condizione di indicare nel 100% dei casi sintomatici registrati negli ultimi 30 giorni, la data di inizio dei sintomi. Insieme all’aumento dei posti letto dei reparti Covid ed ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Governatore calabrese Ninò Spirlì ha anticipato che lasaràda13. Una boccata d’osssigeno, nel giorno di Santa Lucia, per i calabresi. La Regione avrebbe superato l’obiezione di regione non valutabile per incompletezza nella trasmissione delle statistiche. Secondo i rilievi del Governo la Regionenon era nella condizione di fornire l’indicazione della data di inizio dei sintomi per almeno il 60% dei casi sintomatici trasmessi negli ultimi 30 giorni. Questa soglia è stata superata avendo superato le criticità rilevate nell’Asp di Cosenza che ora è nella condizione di indicare nel 100% dei casi sintomatici registrati negli ultimi 30 giorni, la data di inizio dei sintomi. Insieme all’aumento dei posti letto dei reparti Covid ed ...

Questa novità, unitamente all’aumento dei posti letto dei reparti Covid ed alla bassa percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva, dovrebbe consentire, da domenica 13 dicembre, il passaggio della Calabria in zona gialla. Domani, 11 dicembre, la decisione dovrebbe essere ratificata dal Governo.

