Da Ayrton Schumi | passando per Russell | è nata una nuova stella?

Il secondo appuntamento in Bahrain ha regalato agli appassionati di Formula 1 un weekend all'insegna delle emozioni e dei colpi di scena ...Il figlio di Michael Schumacher ha vinto il Mondiale di Formula 2 in Bahrein. Vediamo chi in passato ha conquistato questo titolo.Da Russell a Schumi jr, ecco la generazione di fenomeni in F1. Sport > Formula 1. ... due anni fa ha vinto il titolo di F3 e quest’anno è a un passo da quello di F2.Sakhir lancia due piloti destinati a sfidarsi nel Mondiale già dalle prossima stagione: Russell sulla Mercedes, Schumi Jr. per il titolo della F.2 prima...La Mercedes ha deciso: sarà George Russell a sostituire Lewis Hamilton, fermato dal Covid-19, nel Gran Premio di Sakhir di questo fine settimana. Il 22enne inglese è pilota Junior...