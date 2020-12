Cyberpunk 2077 ha un peculiare glitch che lascia 'penzolare' i genitali anche se si è vestiti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 ha avuto senza dubbio un lancio di grande successo, con oltre otto milioni di preordini e già oltre un milione di utenti simultanei su Steam. Sfortunatamente, il gioco ha una sfilza di bug e glitch che molto spesso influiscono anche sul gameplay. Senza contare inoltre che su console old-gen come PS4 e Xbox One, i problemi grafici sono molto frequenti e fastidiosi. Ad ogni modo, tra tutti i bug presenti, forse questo è proprio il più divertente. Un giocatore ha condiviso su Twitter una clip che mostra i genitali del suo personaggio che "penzolano" proprio fuori dai pantaloni. Cyberpunk 2077 ha un ricco editor di personaggi, che vi consente di personalizzare le caratteristiche del viso, il tipo di corpo e i genitali del vostro (o vostra) ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha avuto senza dubbio un lancio di grande successo, con oltre otto milioni di preordini e già oltre un milione di utenti simultanei su Steam. Sfortunatamente, il gioco ha una sfilza di bug eche molto spesso influisconosul gameplay. Senza contare inoltre che su console old-gen come PS4 e Xbox One, i problemi grafici sono molto frequenti e fastidiosi. Ad ogni modo, tra tutti i bug presenti, forse questo è proprio il più divertente. Un giocatore ha condiviso su Twitter una clip che mostra idel suo personaggio che "penzolano" proprio fuori dai pantaloni.ha un ricco editor di personaggi, che vi consente di personalizzare le caratteristiche del viso, il tipo di corpo e idel vostro (o vostra) ...

