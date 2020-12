CSKA Sofia-Roma (Europa League, 10 dicembre ore 18:55): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 10 dicembre 2020) Trasferta di totale tranquillità per la Roma che arriva sul campo del CSKA Sofia con la qualificazione acquisita e il primo posto matematico nel gruppo A grazie al 3-1 contro gli Young Boys e Fonseca ha potuto festeggiare il primo gol di Calafiori in maglia giallorossa e anche le reti di Mayoral e Dzeko, due InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 10 dicembre 2020) Trasferta di totale tranquillità per lache arriva sul campo delcon la qualificazione acquisita e il primo posto matematico nel gruppo A grazie al 3-1 contro gli Young Boys e Fonseca ha potuto festeggiare il primo gol di Calafiori in maglia giallorossa e anche le reti di Mayoral e Dzeko, due InfoBetting: Scommesse Sportive e

OfficialASRoma : ?? @Mayoral_Borja verso la sfida contro il CSKA Sofia #UEL #ASRoma - romanewseu : #CSKASofiaRoma, spazio ai giovani: #Calafiori e #Milanese titolari, chance per #Tripi #ASRoma #Romanewseu… - zazoomblog : Probabili formazioni Cska Sofia Roma- Quote: Ciervo e Milanese cercano spazio - #Probabili #formazioni #Sofia… - Dalla_SerieA : Numeri e curiosità di Cska-Roma. Dèjà vu in Bulgaria: qualificazione già in banca e spazio ai giovani…come dieci an… - 247Itailafutbol : Roma vs CSKA Sofia Europa league Preview #983 -