Crotone, Benali torna a lavorare in gruppo: il comunicato

Buone notizie per Giovanni Stroppa in vista del delicato match contro lo Spezia: torna ad allenarsi in gruppo Benali Buone notizie per Giovanni Stroppa in vista del delicato match contro lo Spezia. Benali torna ad allenarsi in gruppo. «Mancano due giorni alla sfida interna contro lo Spezia e il Crotone intensifica la preparazione. I ragazzi di Stroppa hanno svolto un allenamento mattutino al centro sportivo, iniziato in sala video e proseguito sui campi dell'Antico Borgo tra postazioni tecniche, possesso e lavoro tattico. A chiudere la penultima sessione della settimana, una partitella a campo ridotto. Infermeria: rispetto a ieri, Benali ha lavorato col gruppo. Domani è vigilia e gli squali sosterranno la rifinitura al mattino»

