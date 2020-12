Covid, Usa: 3 mila morti in un giorno (Di giovedì 10 dicembre 2020) WASHINGTON, 10 DIC - Gli Stati Uniti hanno riportato ieri più di 3.000 morti per Covid-19 in 24 ore e oltre 220.000 nuove infezioni, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 10 dicembre 2020) WASHINGTON, 10 DIC - Gli Stati Uniti hanno riportato ieri più di 3.000per-19 in 24 ore e oltre 220.000 nuove infezioni, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Usa: oltre 3 mila morti e 220 mila contagi in un giorno - lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - chetempochefa : Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid.… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Usa: oltre 3 mila morti e 220 mila contagi in un giorno - fax1974 : RT @AndreaRoventini: I costi di sviluppo e le tecnologie dei vaccini #COVID19 sono stati quasi interamente finanziati da fondi pubblici in… -