Covid, tre Regioni pronte a cambiare colore: Campania e Toscana solo dal 20 dicembre? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di domani, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, emanerà una nuova ordinanza in cui ci saranno dei cambiamenti per alcune Regioni. Secondo le ultime indiscrezioni, ben quattro potrebbero passare dalla zona arancione a quella gialla. Lombardia, Piemonte, Campania e Toscana, infatti, sarebbero le maggiori indiziate. Tuttavia, mentre per Lombardia e Piemonte vi è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di domani, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, emanerà una nuova ordinanza in cui ci saranno dei cambiamenti per alcune. Secondo le ultime indiscrezioni, ben quattro potrebbero passare dalla zona arancione a quella gialla. Lombardia, Piemonte,, infatti, sarebbero le maggiori indiziate. Tuttavia, mentre per Lombardia e Piemonte vi è L'articolo

Tg3web : Non era morbillo, ma covid: il tampone risultato positivo su un bambino di 4 anni residente a Milano, confermere… - wireditalia : Circa un paziente su tre continua ad avere sintomi dopo più di 6 settimane. Si tratta anche di persone senza patolo… - Agenzia_Ansa : #Covid: #Obama, #Bush e #Clinton si vaccineranno in tv I tre ex presidenti #Usa volontari per promuovere la campagn… - QuiNewsGarfagna : Dal Lions tre ecografi per i pazienti covid - presanellarete : RT @StampaTorino: Fallimenti, il covid presenta il conto: tre aziende al giorno in tribunale a Torino -