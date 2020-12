Covid Toscana | 517 nuovi casi | il bollettino

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Firenze, 10 dic. - (Adnkronos) - "Ipositivi registrati nelle ultime 24 ore insono 517 su 9.577 tamponi molecolari e 3696 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente dellaEugenio Giani, anticipando il dato delregionale sul coronavirus. Idecessi sono 75. Isono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 517odierni è di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 3,3% e raggiungono quota 85.076 (77% deitotali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.680.849, 9.577 in più rispetto ...

«In Italia, I pazienti reumatici no Covid-19 ma con malattie infiammatorie articolari hanno dovuto subire un doppio stress, terapeutico e psicologico, nel momento in cui le ...