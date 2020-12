Covid, terza e quarta ondata: l’allarme dei medici (Di giovedì 10 dicembre 2020) Redazione “Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata Covid, è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali ‘scarichi’ e sarà concomitante con l’influenza. In più è verosimile che ci sarà una quarta ondata a marzo“. Lo ha detto il presidente regionale dell’Ordine dei medici della Liguria Alessandro Bonsignore in una diretta video via fb invitando i liguri a rispettare le regole del “distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani” durante le festività natalizie nonostante la Liguria sia scesa in fascia ‘gialla’. Secondo Bonsignore dovremo abituarci “a un 2021 tutto con la mascherina perché per arrivare all’immunità di gregge con l’80% della popolazione vaccinata ci vorrà tutto il prossimo anno”. “Il trend della ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 10 dicembre 2020) Redazione “Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una, è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali ‘scarichi’ e sarà concomitante con l’influenza. In più è verosimile che ci sarà unaa marzo“. Lo ha detto il presidente regionale dell’Ordine deidella Liguria Alessandro Bonsignore in una diretta video via fb invitando i liguri a rispettare le regole del “distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani” durante le festività natalizie nonostante la Liguria sia scesa in fascia ‘gialla’. Secondo Bonsignore dovremo abituarci “a un 2021 tutto con la mascherina perché per arrivare all’immunità di gregge con l’80% della popolazione vaccinata ci vorrà tutto il prossimo anno”. “Il trend della ...

