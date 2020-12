Covid, Speranza: 'Le regole sugli spostamenti a Natale sono giuste' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sulle misure relative agli spostamenti e sulle regole di contrasto all'emergenza Covid in vista di Natale 'sono e resto sulla linea di massima prudenza'. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sulle misure relative aglie sulledi contrasto all'emergenzain vista die resto sulla linea di massima prudenza'. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, ...

giorgio_gori : Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano… - Avvenire_Nei : Il progetto. Il «Presepe diffuso» una speranza per #Assisi, messa in ginocchio dal Covid - Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - erredepa : RT @giorgio_gori: Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano da 65… - antoniodb69 : RT @giorgio_gori: Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano da 65… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid. Speranza conferma il suo no a deroghe per gli spostamenti a Natale. E sul Recovery: “9 mld non sono sufficienti, scelta da rivedere” Quotidiano Sanità Coronavirus, la visita del ministro Speranza alla Menarini di Pomezia

Nella giornata del 10 dicembre il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto visita allo stabilimento farmaceutico Menarini di Pomezia, dove si sta sviluppando un nuovo anticorpo monoclonale di ...

IL GOVERNO APRE SUGLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI A NATALE

IL MINISTRO SPERANZA: “SONO E RESTO SULLA LINEA DI MASSIMA PRUDENZA ... Questo potrebbe portare a modificare il decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con ...

Nella giornata del 10 dicembre il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto visita allo stabilimento farmaceutico Menarini di Pomezia, dove si sta sviluppando un nuovo anticorpo monoclonale di ...IL MINISTRO SPERANZA: “SONO E RESTO SULLA LINEA DI MASSIMA PRUDENZA ... Questo potrebbe portare a modificare il decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con ...