Covid | si può morire per il vaccino? Qui i dati della sperimentazione Pfizer

(Di giovedì 10 dicembre 2020) È confermato, ilè efficace al 95%. I, pubblicati sul New England Journal of Medicine, non lasciano spazio a riserve. E sciolgono anche qualche dubbio rispetto ai rischi legati all’inoculazione dei vaccini. Sebbene dopo la vaccinazione siano morte due persone, sono quattro invece i soggetti deceduti dopo la somministrazione del placebo. A dimostrazione che non tutti gli eventi post-vaccinali sono riconducibili a effetti collaterali del prodotto farmaceutico. IL METODO Sono 43.548 le persone coinvolte nella fase 3delanti-BNT162b2, prodotto e distribuito da, la cui somministrazione su larga scala è iniziata martedì 8 dicembre. Il campione, che ha coinvolto persone di età pari o superiore ai ...